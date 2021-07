Jouy-en-Josas Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, Yvelines Visite guidée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Musée de la Toile de Jouy, le dimanche 19 septembre à 15:30

**« La manufacture sous l’Empire »** Pour ce rendez-vous inédit, découvrez la manufacture des toiles de Jouy sous l’Empire. Conduite par une guide-conférencière du patrimoine, cette visite présentera l’impact des relations politiques, de Christophe-Philippe Oberkampf et Napoléon Bonaparte, sur l’avenir de la célèbre manufacture des toiles imprimées.

Gratuit sur inscription

« La manufacture sous l’Empire » Musée de la Toile de Jouy Château de l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

