C’est dans la chapelle romane du site qu’a été créé un musée de la Résistance dédié au **maquis Antoine** qui y trouva refuge. Journaux clandestins, parachute, et autres témoignages de cette époque vous attendent dans ce lieu qui reçut, avant son arrestation, le colonel Berger, mieux connu sous le nom d’**André Malraux**. Des bénévoles passionnés vous emmènent à la rencontre d’**Antoine Pech et de son groupe de résistants**… pour que leur mémoire perdure. _Horaires d’ouverture non valides : information à venir._

Du Moyen Âge au XXe siècle, il n’y a qu’un pas ! Musée de la Résistance à la chapelle de Villelongue Villelongue, 12800 Cabanès Cabanès Aveyron

