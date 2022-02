Visite guidée : Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Visite guidée : Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, 18 février 2022, Nevers. Visite guidée : Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers

2022-02-18 – 2022-02-18

Nevers Nièvre 3.5 3.5 EUR Vous avez faim de patrimoine? Tous les 2 jours, pendant les vacances d’hver, venez à la rencontre de Nevers !

Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine.

Rendez vous levendredi 18 février à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Une heure pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la faïence de Nevers, des premiers temps à aujourd’hui.

Durée : 1h environ.

Tarifs : 7€ / 3.50€ / gratuit aux moins de 6 ans

Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Réservation sur culture.nevers.fr (lien disponible en bas, à droite). museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60 Vous avez faim de patrimoine? Tous les 2 jours, pendant les vacances d’hver, venez à la rencontre de Nevers !

Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine.

Rendez vous levendredi 18 février à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Une heure pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la faïence de Nevers, des premiers temps à aujourd’hui.

Durée : 1h environ.

Tarifs : 7€ / 3.50€ / gratuit aux moins de 6 ans

Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Réservation sur culture.nevers.fr (lien disponible en bas, à droite). Nevers

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Visite guidée : Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers 2022-02-18 was last modified: by Visite guidée : Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nevers 18 février 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre