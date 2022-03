Visite guidée Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Découverte des collections du musée et de la tradition faïencière de Malicorne-sur-Sarthe. La visite débute par le visionnage d’un extrait de film qui permet d’appréhender le savoir-faire des potiers. Les visiteurs accèdent ensuite à l’ancien bâtiment des fours de la manufacture Chardon. La visite se termine par l’observation des collections et la diversité des pièces présentées.

Gratuit sur réservation / Tout public à partir de 6 ans

Visite guidée des collections du musée accompagnée d’un médiateur pour découvrir la tradition faïencière de Malicorne-sur-Sarthe. Musée de la faïence et de la céramique 26 Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe, Pays de la Loire, France Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

