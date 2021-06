Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée Musée de la chartreuse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Douai. Visite guidée

Musée de la chartreuse, le samedi 3 juillet à 18:00

Notre guide vous propose une présentation du _retable de Marchiennes, Jan van Scorel._ Le retable de Scorel : En 20 minutes, notre guide vous proposera un petit retour sur cette pièce majeure des collections de la Chartreuse : son histoire et son iconographie. Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T18:20:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai