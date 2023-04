Visite guidée : Musée Bourdelle DEVANT LE MUSEE Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Visite guidée : Musée Bourdelle DEVANT LE MUSEE, 11 mai 2023, Paris. Le jeudi 11 mai 2023

de 00h00 à 00h01

.Tout public. payant 25 € Visite guidée: Musée Bourdelle par la conférencière Sophie Bommart Le musée vient juste d’ouvrir après travaux. De nombreuses transformations ont eu lieu durant les trente dernières années pour permettre d’exposer aux yeux du public un plus grand nombre d’œuvres. L’atmosphère et la présence d’Antoine Bourdelle demeurent puissamment vivantes. Depuis les premiers modèles en plâtre de petites dimensions jusqu’à l’œuvre finale tous ces exemples s’offrent à nous pour mieux nous faire connaitre et comprendre les différentes étapes de création du sculpteur. DEVANT LE MUSEE 18 RUE ANTOINE BOURDELLE 75015 Paris Contact : https://bit.ly/3LdAPrM 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://bit.ly/3LdAPrM

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu DEVANT LE MUSEE Adresse 18 RUE ANTOINE BOURDELLE Ville Paris Departement Paris Lieu Ville DEVANT LE MUSEE Paris

DEVANT LE MUSEE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée : Musée Bourdelle DEVANT LE MUSEE 2023-05-11 was last modified: by Visite guidée : Musée Bourdelle DEVANT LE MUSEE DEVANT LE MUSEE 11 mai 2023 DEVANT LE MUSEE Paris Paris

Paris Paris