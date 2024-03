Visite Guidée Musée Adrien Dubouché Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges, mercredi 3 avril 2024.

De l’importance de préserver et restaurer les œuvres.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

L’exposition et la conservation d’oeuvres sont deux missions essentielles d’un musée. Le travail de la conservation-restauration s’inscrit dans cette démarche et a pour vocation de prolonger la vie des collections.

Accompagnés d’une guide-conférencière, partez à la découverte de l’histoire des œuvres restaurées qui sont exposées en vitrines. Cette visite vous permettra de comprendre comment fonctionne le musée et de découvrir les mouvements et les prêts d’œuvres actuels.

Réservations obligatoire sur le site Cultival. 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:30:00

fin : 2024-04-03 15:30:00

Musée National Adrien Dubouché 8 Bis Place Winston Churchill

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

