Visite guidée* ————— 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h Un médiateur vous fait découvrir l’exposition du MUba. Durée : 45 mn * Dans la limite des places disponibles, groupe limité à 15 personnes

Pour réserver : achetez une entrée gratuite sur la billetterie en ligne : https://muba-boutique.tourcoing.fr

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T15:00:00;2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T18:45:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:45:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:45:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:45:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:45:00;2021-07-03T23:00:00 2021-07-03T23:45:00

