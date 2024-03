Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun, samedi 16 mars 2024.

Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun Creuse

Une visite qui explique le positionnement et l’histoire de l’ancien monastère bénédictin. Mais une visite qui permet aussi et surtout une découverte surprenante des boiseries baroques. D’un choeur entièrement sculpté, des détails, des saynètes surgissent et racontent bien des histoires…. Elle s’achève par la découverte du pont sur la Creuse.

Sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Abbaye de Moutier d’Ahun

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

L’événement Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Creuse Sud Ouest