Visite guidée : Mourenx, ville nouvelle Mourenx, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mourenx.

Visite guidée : Mourenx, ville nouvelle 2021-07-06 11:00:00 – 2021-07-06 12:00:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Découvrez, en suivant le sentier d’interprétation, l’architecture et l’histoire de la ville de Mourenx dont l’existence est intimement liée au bassin de Lacq.

Créée en 1957, Mourenx « Ville Nouvelle” est conçue comme une ville autonome avec sa propre administration et ses équipements de loisirs.

Tout au long de la visite, vous pourrez observer l’organisation urbaine de la ville mais aussi les nombreux espaces verts et aménagements qui ont permis à Mourenx de rester attractive et de proposer désormais une grande diversité culturelle et générationnelle.

+33 5 59 12 30 40

