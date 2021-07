Monfort Moulin d'Engauthé Gers, Monfort Visite guidée Moulin d’Engauthé Monfort Catégories d’évènement: Gers

La visite débute par l’historique du moulin avec la famille Vaissières qui en est propriétaire depuis 5 générations, le système hydraulique avec l’alimentation par le canal et la production d’énergie mécanique par la turbine, la minoterie avec les divers traitement du blé, les dispositifs de broyage et convertissage, le triage par une succession de tamis, le conditionnement en sacs de la farine et des issues (son, repasse, remoulage). La visite se termine par la boulangerie de type moderne. Visite guidée de la minoterie et de la boulangerie. Moulin d’Engauthé 32120 Monfort Monfort Gers

