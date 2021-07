Carla-de-Roquefort Moulin de Neylis Ariège, Carla-de-Roquefort Visite guidée Moulin de Neylis Carla-de-Roquefort Catégories d’évènement: Ariège

le samedi 18 septembre à Moulin de Neylis

Présentation du lieu avec documents provenant du fond des Lévis (archives départementales) et des photos de la restauration. Possibilité de flaner sur le nouveau chemin de randonnée longeant le canal d’amenée. Visite d’un moulin dont les origines remontent aux années 1385. Moulin de Neylis 1 Impasse du Moulin, 09300 Carla-de-Roquefort Carla-de-Roquefort Ariège

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

