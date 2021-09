Planchez Moulin de la Presle Nièvre, Planchez Visite guidée Moulin de la Presle Moulin de la Presle Planchez Catégories d’évènement: Nièvre

le dimanche 19 septembre à 14:30

Rencontre entre le tic-tac du moulin et la musique traditionnelle du Morvan **Au programme :** Présentation d’objets des années 1850-1950, dégustation de grapiaux – Buvette, démonstration de tournage de poterie, musiciens “Trad” et parquet de danse. Barnum en cas de pluie.

Entrée libre | Pass sanitaire obligatoire

Un vieux moulin à eau du Morvan Moulin de la Presle 58230 Planchez, 58230 Planchez Planchez Nièvre

