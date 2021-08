Chambon-sur-Lac Château de Varennes Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme Visite guidée motte féodale perchée Varennes-lac Chambon Château de Varennes Chambon-sur-Lac Catégories d’évènement: Chambon-sur-Lac

Des bénévoles d’une association patrimoniale locale vous expliqueront l’histoire de la seigneurie de Varennes liée à la famille de Montaigut au XIIIe siècle et ses alliances successives avant de rejoindre la seigneurie de Murol en 1543. Ce, sans oublier de rappeler comment vivaient ses sujets à cette époque… Suivre le balisage orange et noir “Vestiges de Varennes” à partir du parking Chambon plage Adresse du site : chemin du château Varennes 63790 CHAMBON-SUR-LAC Association patrimoniale Varennes en mouvement (depuis 2011) * **Labels avec le soutien de la Mairie de Chambon/lac :** Ruban du patrimoine Prix départemental 2020 Réalisation Fondation du Patrimoine 2019 * _**Prix scolaires avec l’école élémentaire de Chambon/lac :**_ Prix national “Petit journal du patrimoine” 2017 Patirimoine-environnement Prix départemental “Patrimoine, à vos crayons” 2017 Vmf Prix national “1,2,3 patrimoine” 2019 Fondation du patrimoine

Entrée libre

Venez découvrir les vestiges de Varennes en surplomb du lac Chambon et apprécier l’agréable point de vue panoramique sur la haute-vallée de la couze Chambon. Château de Varennes Varennes, 63790 Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme

