Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Monument Talabot Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Visite guidée Monument Talabot Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Visite guidée Monument Talabot, 18 septembre 2021, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Monument Talabot

Monument dédié à Marie Talabot (1822 – 1889). Sa beauté et sa vivacité d’esprit la conduiront à connaître un fabuleux destin. Marie Talabot née Savy épousa Paulin Talabot ingénieur créateur de la ligne ferroviaire PLM et de nombreux édifices ferroviaires. Elle deviendra l’une des femmes les plus riches et les plus connues du Second Empire. Elle sera bienfaitrice de Saint-Geniez dotant largement l’hospice et l’hôpital. Monument dédié à Marie Talabot (1822-1889), bienfaitrice de Saint-Geniez. Monument Talabot 12130 Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Autres Lieu Monument Talabot Adresse 12130 Saint-Geniez d'Olt et d'Aubrac Ville Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac lieuville Monument Talabot Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac