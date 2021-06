Paris La Cachette de Paris Paris Visite guidée : Montmartre mystique La Cachette de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée : Montmartre mystique La Cachette de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 17h

Le samedi 4 septembre 2021

de 15h à 17h

payant

Une visite originale de La Cachette de Paris Montagne sacrée pour les Romains, lieu de martyr des premiers chrétiens parisiens, manoirs hantés, pélerinage des dévotions païennes et basilique de prière perpétuelle : Montmartre inspire les âmes et donne naissance aux mythes. Marchez sur les pas des grands mythes sacrés qui ont bâti la Butte. 13€/pers (-15ans : 11€) Gratuit jusqu’à 4 ans

Attention places limitées, réservation obligatoire

Départ à 15h de la Cachette de Paris, 151bis rue Marcadet (Métro Lamarck) Animations -> Visite guidée La Cachette de Paris 151B, rue Marcadet Paris 75018

