Visite guidée : Montmartre insolite Métro Lamarck-Caulaincourt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite guidée : Montmartre insolite Métro Lamarck-Caulaincourt Paris, 4 janvier 2024, Paris. Le mercredi 21 février 2024

de 14h30 à 16h30

Le jeudi 04 janvier 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant 15€/pers.

-15ans : 11€/pers. Une visite guidée originale de La Cachette de Paris sur les traces de l’histoire et des anecdotes insolites du village de Montmartre. Découvrez la face cachée de Montmartre : ruelles, vignes, maisons anciennes… Sur les traces des grands noms qui hantent la butte : artistes, révolutionnaires, bohèmes, combattants, ivrognes et abbés. Montmartre, ce n’est pas que la place du Tertre et le Sacré-Coeur, c’est une histoire, une culture : un pays en soi ! Ici, c’est une visite loin des sentiers touristiques qui permet de revenir avec humour sur l’histoire mouvementée de Montmartre. Départ du Métro Lamarck-Caulaincourt. Inscription obligatoire ici. Métro Lamarck-Caulaincourt rue Pierre Dac 75018 Paris Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis/ https://www.facebook.com/CacheDansParis/ https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Métro Lamarck-Caulaincourt Adresse rue Pierre Dac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Métro Lamarck-Caulaincourt Paris latitude longitude 48.889785007988,2.33864503090206

Métro Lamarck-Caulaincourt Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/