Visite guidée : Montmartre en musique ! Le samedi 10 juillet 2021

de 15h à 17h

De Berlioz à Dalida, qui sont les musiciens qui ont fait l’histoire de la Butte ? Une visite inédite de la Cachette de Paris De Berlioz à Dalida, en passant par Michel Sardou et Erik Satie, la Butte Montmartre a accueilli, inspiré, nourri de nombreux musiciens. Préparez-vous à écouter de la musique et à découvrir les intrigues derrière. On dit que les escaliers de la Butte sont durs aux miséreux : serez-vous de taille à les affronter en musique ? 13€/pers (-15ans : 11€) Gratuit jusqu’à 4 ans

Départ à 15h de la Cachette de Paris, 151bis rue Marcadet (Métro Lamarck)

