Visite guidée : Montmartre en fête

Paris

Le dimanche 10 octobre 2021

de 15h à 17h

payant

Une visite guidée originale de La Cachette de Paris à l’occasion de la fête des vendanges de Montmartre Découvrez la face cachée de Montmartre : ruelles, vignes, maisons anciennes… Cette visite historico-décontractée et festive profitera de la fête des vendanges pour vous faire connaître les grands noms de la culture et des traditions montmartroises ! Ici, c’est une visite loin des sentiers touristiques qui permet de revenir avec humour sur l’histoire mouvementée de Montmartre. 13€/pers. (Moins de 15 ans 11€) Réservation obligatoire

Départ à 15h de la Cachette de Paris, 151bis rue Marcadet.

Contact :La Cachette de Paris 07.66.26.87.88 visites@lacachettedeparis.fr

La Cachette de Paris

