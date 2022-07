Visite guidée : Montivilliers, Cité des abbesses Montivilliers, 31 juillet 2022, Montivilliers.

Visite guidée : Montivilliers, Cité des abbesses

La Cour aux Poules Montivilliers Seine-Maritime Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

2022-07-31 15:00:00 – 2022-07-31

Montivilliers

Seine-Maritime

Montivilliers

Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers.

Montivilliers doit sa prospérité et son renom à sa prestigieuse abbaye de femmes fondée au VIIe siècle.

De sa fondation à l’abandon des bâtiments, les religieuses bénédictines ont occupé les lieux pendant plus de 1 000 ans et soulevé bien des interrogations. Protégées des regards derrière les hauts murs entourant les bâtiments conventuels, comment vivaient-elles ?

A travers le cloître, le réfectoire et l’église abbatiale découvrez leur quotidien fait de prières et de travail et ce lien si particulier qui unit l’abbaye et la ville.

Visite tout public organisée en partenariat avec Pays d’Art et d’Histoire

Tarif : 4€

Réservation obligatoire.

+33 2 35 30 96 66 https://abbaye-montivilliers.fr/

