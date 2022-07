Visite guidée : Montivilliers, Cité des abbesses

2022-08-07 15:00:00 – 2022-08-07 Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers. Montivilliers doit sa prospérité et son renom à sa prestigieuse abbaye de femmes fondée au VIIe siècle. De sa fondation à l’abandon des bâtiments, les religieuses bénédictines ont… dernière mise à jour : 2022-06-27 par

