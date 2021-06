Visite guidée : montée à la Tour Neuve Sélestat, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Sélestat.

Visite guidée : montée à la Tour Neuve 2021-07-16 – 2021-07-16

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

EUR Unique vestige de la deuxième enceinte de Sélestat, la tour neuve date de 1280 et a été plusieurs fois remaniée au fil des siècles. Sa toiture en forme de bulbe est caractéristique. Depuis sa terrasse, elle offre une vue rasante sur les toits de Sélestat et un panorama exceptionnel sur les églises Ste Foy et St Georges. Venez contemplez l’un des plus beaux points de vue sur Sélestat. Bonne condition physique exigée.

Rendez-vous à la Tour Neuve pour admirer la vue depuis sa terrasse – places limitées

+33 3 88 58 87 20

