Monastère de la Visitation, Communauté des Béatitudes, le samedi 18 septembre à 14:30

**Visite du passé et du présent, des pierres, des jardins,** * Monastère du XVIIe siècle/Petites fenêtres du réfectoire datant du XVIIe siècle du temps des Capucins. * Porte d’entrée du XVIIIe/ * Chapitre/cloître du XIXe / * Restauration de la chapelle de la Providence XIXe dans le parc * Chapelle actuelle de 1902 du temps des Visitandines (seconde fondation). _Foyer d’accueil et de réinsertion pour hommes ( FAR)_ _Visite éventuelle de Radio Ecclesia._

Départ à 14h30, 15h, 15h30, durée : 1h30 min

Ancien monastère de la Visitation du milieu du XIXe siècle. Vestiges du XVIIe siècle de la présence des Capucins. La Communauté des Béatitudes occupant les lieux, studios de la radio diocésaine. Monastère de la Visitation,Communauté des Béatitudes 299 avenue du Général de Gaulle, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

