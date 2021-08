Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée “Mon village, mon quartier” : le quartier Saint-Vincent de bas en haut Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée “Mon village, mon quartier” : le quartier Saint-Vincent de bas en haut Le Havre, 3 septembre 2021, Le Havre. Visite guidée “Mon village, mon quartier” : le quartier Saint-Vincent de bas en haut 2021-09-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-03

Le Havre Seine-Maritime Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Ce circuit vous entraîne dans l’exploration du secteur qui s’étend de l’église Saint-Vincent jusqu’aux grandes demeures de négociants de la rue Félix Faure. À travers les nombreux escaliers qui sillonnent la costière à cet endroit, vous découvrez le passé du « Bas-Sanvic » et la quiétude de ce quartier étagé qui offre des échappées inattendues sur la mer et le centre reconstruit. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Ce circuit vous entraîne dans l’exploration du secteur qui s’étend de l’église Saint-Vincent jusqu’aux grandes demeures de négociants de la rue Félix Faure. À travers les nombreux… Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Ce circuit vous entraîne dans l’exploration du secteur qui s’étend de l’église Saint-Vincent jusqu’aux grandes demeures de négociants de la rue Félix Faure. À travers les nombreux escaliers qui sillonnent la costière à cet endroit, vous découvrez le passé du « Bas-Sanvic » et la quiétude de ce quartier étagé qui offre des échappées inattendues sur la mer et le centre reconstruit. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.49652#0.09676