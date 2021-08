Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse, Seine-Maritime Visite guidée “Mon village, mon quartier” : Le Nice-Havrais Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Visite guidée “Mon village, mon quartier” : Le Nice-Havrais Sainte-Adresse, 10 septembre 2021, Sainte-Adresse. Visite guidée “Mon village, mon quartier” : Le Nice-Havrais 2021-09-10 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-10

Sainte-Adresse Seine-Maritime Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Laissez-vous séduire par le charme pittoresque du Nice-Havrais créé, à partir de 1905, par l’homme d’affaires parisien Georges Dufayel en vue de rivaliser avec Cabourg et Deauville. Entre les escaliers de ce quartier bâti à flanc de falaise, se déploie un inestimable patrimoine balnéaire ponctué de jardins et de somptueuses vues sur le paysage maritime. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Laissez-vous séduire par le charme pittoresque du Nice-Havrais créé, à partir de 1905, par l’homme d’affaires parisien Georges Dufayel en vue de rivaliser avec Cabourg et Deauville…. Panoramas et escaliers. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Laissez-vous séduire par le charme pittoresque du Nice-Havrais créé, à partir de 1905, par l’homme d’affaires parisien Georges Dufayel en vue de rivaliser avec Cabourg et Deauville. Entre les escaliers de ce quartier bâti à flanc de falaise, se déploie un inestimable patrimoine balnéaire ponctué de jardins et de somptueuses vues sur le paysage maritime. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Autres Lieu Sainte-Adresse Adresse Ville Sainte-Adresse lieuville 49.50472#0.08072