Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. Anéantie par les intenses bombardements destinés à libérer Le Havre en septembre 1944, Fontaine-la-Mallet fait l'objet d'une complète reconstruction à laquelle participent notamment Serge Zoppi et Otello Zavaroni, architectes également engagés dans le chantier du Havre. La visite guidée du centre-bourg vous permet d'apprécier les spécificités du projet fontainais en regard d'autres reconstructions normandes. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h

