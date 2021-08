Visite guidée “Mon village, mon quartier”: Bléville Le Havre, 12 septembre 2021, Le Havre.

Visite guidée “Mon village, mon quartier”: Bléville 2021-09-12 – 2021-09-12

Le Havre Seine-Maritime

“Bléville, dix siècles d’histoire”. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Les vastes terres fertiles du célèbre navigateur Michel Dubocage, les fermes et les briqueteries ont marqué l’histoire de ce village rural dont l’existence est attestée depuis le 11ème siècle. Peut-on encore déceler dans le quartier actuel quelques traces de cette longue évolution ? Suivez le guide depuis l’église Saint-Jean Baptiste jusqu’aux jardins ouvriers pour remonter le temps et découvrir l’architecture scolaire du 19ème siècle et de la Reconstruction ou encore les constructions récentes d’un éco-quartier.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h

