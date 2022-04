Visite guidée : mon jardin zéro déchet Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le mercredi 27 avril à 16:30

Le jardin pédagogique de la déchèterie de Plaisance-du-Touch vous accueille pour une visite guidée. A cette occasion vous découvrirez des techniques de jardinage au naturel et des solutions pour valoriser vos déchets verts dans votre jardi, à travers des exemples concrets [Visite gratuite / Inscription obligatoire ](https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-mon-jardin-zero-dechet-305852602367?fbclid=IwAR0h6GGsXb-E4yr2zFrpXHLDNm5GEUMrmMx5albvLdTkFTbAJWb6V2DgXGo) [Plus d’infos ](http://www.decoset.fr/…/jardin_p%C3%A9dagogique_53_57.htm) Horaires ——– de 16h30 à 17h30 **Détails sur le lieu**: Décheterie de Plaisance-du-Touch – 2 rue du Dr Charcot Décheterie de Plaisance-du-Touch – 2 rue du Dr Charcot Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

