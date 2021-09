Visite guidée “Moi, j’aime pas Le Corbusier !” – Maison de la Culture et église Saint-Pierre Site Le Corbusier, 17 octobre 2021, Firminy.

Visite guidée “Moi, j’aime pas Le Corbusier !” – Maison de la Culture et église Saint-Pierre

Site Le Corbusier, le dimanche 17 octobre à 14:00

Qui a dit qu’on devait forcément aimer ce qu’on fait visiter ? Avec humour ET rigueur scientifique, cette visite décalée prend le contre-pied d’une visite classique. Parce que les réalités d’un chantier, ce sont aussi des erreurs, des malfaçons et des défauts de l’architecture (et de l’architecte). Dimanche à 14 h : maison de la Culture et église Saint-Pierre (gratuit) Choisissez votre camp ! Vendredi 15 à 16 h, “Moi, j’adore Le Corbusier !” : au cœur de deux édifices exceptionnels de l’architecte, cette visite met en avant la dimension novatrice et l’apport majeur de Le Corbusier à l’histoire de l’architecture. Vous préférez des visites plus classiques ? Visite guidée de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre samedi à 10 h 30 et 14 h, dimanche à 10 h 30 et 15 h 30. (voir les fiches correspondantes)

Visite Unité d’Habitation : TP 10€ / TR 8,50 € (18 personnes max. – réservation obligatoire). Visite Maison de la Culture et église Saint-Pierre : gratuit (réservation conseillée).

Journées nationales de l’architecture

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy Loire



