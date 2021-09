Firminy Site Le Corbusier Firminy, Loire Visite guidée “Moi, j’adore Le Corbusier !” Site Le Corbusier Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Site Le Corbusier, le vendredi 15 octobre à 16:00

Au cœur de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre, deux édifices exceptionnels de l’architecte, cette visite met en avant la dimension novatrice et l’apport majeur de Le Corbusier à l’histoire de l’architecture. Visite par Géraldine Dabrigeon, directrice-conservatrice du Site Le Corbusier de Firminy. Vendredi à 16 h. Envie d’une visite décalée ? Dimanche à 14 h, “Moi, j’aime pas Le Corbusier !” (voir la fiche correspondante).

Gratuit et sur inscription.

Journées nationales de l’architecture Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T17:30:00

