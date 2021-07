Montpellier Mikvé Hérault, Montpellier Visite guidée Mikvé Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Le Mikvé de Montpellier est un bain rituel juif de purification du XIIIe siècle alimenté par une nappe d’eau souterraine. Comptant parmi les plus anciens d’Europe, il est le témoin de l’importance de la communauté juive dans le développement de Montpellier. Propriété de la Ville de Montpellier, l’ensemble hébraïque a fait l’objet de nombreuses investigations archéologiques. Samedi et dimanche de 10h à 19h VISITES GUIDÉES – Départ toutes les 20 min (dernier départ à 18h40) Préinscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 04 67 60 60 60 Visites en Langue des Signes Française : Samedi et Dimanche à 10h30

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

