Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Charleville-Mézières, 12 mai 2022, Charleville-Mézières. Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Place de la Basilique – Parvis Basilique Charleville-Mézières

2022-05-12 – 2022-05-12

Place de la Basilique – Parvis Basilique Charleville-Mézières Ardennes 3.5 3.5 EUR Charleville-Mézières Découvrez la vieille ville sous tous les angles Bien avant l’édification de Charleville, il y a plus de 1000 ans, naissait Mézières. Une ville passionnante riche d’une histoire incroyable et d’une prospérité commerciale inégalée dans la région. La cité a payé un lourd tribu au XVIe siècle face à Charles Quint contré par la preux chevalier Bayard et plus tard lors des guerres de religion. Avec un guide passionné vous jalonnerez ruelles et passages pour redécouvrir son histoire glorieuse façonnée pendant près de 500 ans. Dans chacune des pierres de Mézières, une part de l’histoire de France y est gravée ! Ne manquez pas l’une des plus belles visites de la vieille ville. Les visites de Mézières ne peuvent actuellement inclure le passage à la Tour du Roy mais le guide vous promet déjà des extensions inédites pour le plus grand bonheur de tous. Pour réserver, cliquez ici ! contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 Place de la Basilique – Parvis Basilique Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Place de la Basilique - Parvis Basilique Ville Charleville-Mézières lieuville Place de la Basilique - Parvis Basilique Charleville-Mézières

Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Charleville-Mézières 2022-05-12 was last modified: by Visite guidée : Mézières et la Tour du Roy Charleville-Mézières Charleville-Mézières 12 mai 2022

Charleville-Mézières