du jeudi 28 juillet au jeudi 18 août à Metallurgic Park Entrée payante, sur inscription.

Découverte d’un ancien site industriel dans la vallée de la Blaise, sur les traces de la métallurgie au XIXème siècle. Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-28T16:00:00 2022-07-28T17:30:00;2022-08-18T14:30:00 2022-08-18T16:00:00

