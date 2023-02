Visite guidée – Mesure et démesure à la cathédrale Saint-Etienne Départ de l’office de tourisme Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Auxerre 5 5 EUR Cette visite dévoilera un peu plus la beauté de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre. Ressentez le vertige de ses dimensions, imprégnez-vous de son atmosphère mystérieuse et soyez étourdis par son architecture gothique. A l’occasion, les participants se verront prêter une paire de jumelles pour une expérience unique ! +33 3 86 52 06 19 https://www.ot-auxerre.fr/ Départ de l’office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

