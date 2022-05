Visite guidée : Mémorial de Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime Guerres et paix – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Aménagé en 2012, à l’occasion du 70ème anniversaire du Raid de Biting, le mémorial livre le récit de l’opération menée par 120 parachutistes alliés largués dans la nuit du 27 février 1942 pour s’emparer du radar allemand de la Poterie Cap d’Antifer. Cette visite immersive vous invite à comprendre en quoi ce raid constitue un exploit et un fait historique marquant dans l’histoire de la seconde guerre mondiale. Visite à 15h et à 16h.

