par le Musée Quentovic Samedi 21 mai à 14 h 30 – Départ de l'Office de Tourisme Dans le cadre du Printemps des cimetières, et en collaboration avec la Commonwealth qui commémore la War Graves Week, nous vous présenterons au cimetière militaire britannique des parcours et portraits d'infirmières. Célèbres, comme Vera Brittain, ou anonymes, elles ont témoigné dans leurs journaux de leur expérience dans les hôpitaux du camp d'Etaples durant la Grande Guerre. Programme : Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade commentée du cimetière britannique. Durée 1 h 30 Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans Sur réservation au 03.21.09.56.94 (30 personnes maximum) Prévoir son véhicule pour déplacement sur site contat@etaples-tourisme.com +33 3 21 09 56 94 http://www.musee-quentovic.fr/

