Visite guidée « Mémoire de Marie Valtaud »

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Marie Valtaud

L’association L’Assise s’engage depuis sa création en 2020 sur le site de la maison Valtaud. Elle à coeur d’ouvrir cette maison et de transmettre ce patrimoine autant que possible. C’est pourquoi à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, nous vous proposons une visite guidée du site dans son ensemble, et un retour sur le travail effectué par les bénévoles depuis 1980. Vous découvrirez l’histoire de la famille et du site : l’épicerie, la forge, la miellerie. Le tout accompagné de photos, d’archives textuels et sonores. Tous le week-end, l’association propose de nombreuses animations, des ateliers sur le thème du changement climatique et une visite libre du jardin et des points de chantiers : ne passez pas à côté ! Le chai sera aménagé en espace détente et repas. Vous pouvez donc prévoir un pique-nique, une buvette sera tenue par les bénévoles le midi pour un moment de convivialité !

Visite gratuite. Les guides vous attendent à l’entrée du jardin. Le temps de visite est de 20 à 30mn. La visite de l’intérieur de la maison se fait en petit groupe. Prévoir des masques, de bonnes chaussures en cas de pluie, et un chapeau s’il fait beau !

Partez à la rencontre des Valtaud grâce à la visite guidée du site. Découvrez notamment l’épicerie, ses collections, ses archives et le travail ethnologique, commencé en 1980 et toujours en cours.

Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 Aigre Aigre Villejésus Charente



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00