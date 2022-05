Visite guidée Mégalithes et Landes : comprendre et rêver Saint-Just, 14 juillet 2022, Saint-Just.

Visite guidée Mégalithes et Landes : comprendre et rêver Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just

2022-07-14 – 2022-07-14 Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers

Saint-Just Ille-et-Vilaine Saint-Just

Récits et contes à la rencontre de la lande et des mégalithes, des bruyères et des fées, des arbres et des rochers sur un site classé espace vert naturel départemental. Une belle balade pour tous les âges avec Emmanuel, durant laquelle on apprend plein de choses sur la préhistoire, la géologie, la nature… le tout émaillé de conte et de chant à répondre ! À partir de 6 ans. nSur réservation. – Environ 5 km. n- Prévoir eau, chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. – 5 participants minimum pour le départ de la visite. [BILINGUAL VISIT ENGLISH-FRENCH ]

accueil@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04

Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just

