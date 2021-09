Saint-Péray Château de Crussol Ardèche, Saint-Péray Visite guidée médiévale Château de Crussol Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Crussol

Le site exceptionnel du château de Crussol participe aux journées européennes du patrimoine. Cette année, nous mettrons tout particulièrement l’accent sur la manière dont s’organisait la vie au château de Crussol à l’apogée de son histoire, au XIIIe siècle. Au cours des visites guidées, nous vous ferons découvrir (ou redécouvrir) la vie des habitants de Crussol : de l’entrée de la villette à la résidence seigneuriale. La troupe des chevaliers de Crussol proposera également des ateliers thématiques : cuisine médiévale, herboristerie, travail de la laine, calligraphie, chandellerie, vannerie vous seront présentés à cette occasion. Des animations rythmeront le week-end avec des initiations au maniement de l’épée, des combats de chevaliers… Visites guidées organisées sur les deux jours : – **le matin** : 10h30 à 12h00 – **l’après-midi** : 14h00 à 15h30 / 15h30 à 17h00 / 17h00 à 18h30 Pensez à réserver et n’oubliez pas de vous munir de votre **masque,** de **chaussures adaptées** et de votre **pass sanitaire valide.** Groupe : nombre de personnes limitées Parking : nombre de places limitées Piéton : accès possible par la ville de Saint-Péray en 15 minutes.

La vie à Crussol au Moyen Age : comment s’organisait la vie au XIIIe siècle ? Château de Crussol Chemin de Beauregard, 07130 Saint-Peray, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Péray Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

