Visite guidée “Matinale” – Les Halles de Niort

Visite guidée “Matinale” – Les Halles de Niort, 10 avril 2022, . Visite guidée “Matinale” – Les Halles de Niort

2022-04-10 – 2022-04-10 Visite guidée les dimanches matins “MATINALE, les halles de 72m de long, plus beau marché de de Nouvelle-Aquitaine en 2019.” Sur réservation sur le site internet je-regarde Visite guidée les dimanches matins “MATINALE, les halles de 72m de long, plus beau marché de de Nouvelle-Aquitaine en 2019.” Sur réservation sur le site internet je-regarde Visite guidée les dimanches matins “MATINALE, les halles de 72m de long, plus beau marché de de Nouvelle-Aquitaine en 2019.” Sur réservation sur le site internet je-regarde Wiki Niort dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville