Visite guidée : martinet ou hirondelle ? Seignosse, 4 mai 2022, Seignosse.

Visite guidée : martinet ou hirondelle ? Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse

2022-05-04 – 2022-05-04 Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports

Seignosse Landes

3 3 EUR Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.

“Martinet ou hirondelle ?”

Crise du logement, victimes de la diminution des insectes, mauvaises cohabitation avec l’homme… C’était mieux avant !

Venez observer ces espèces dans le bourg de Seignosse. La tête en l’air, on vous fera découvrir leurs chants, leurs critères de reconnaissance et nous parlerons “actions” pour contrer les causes de leurs disparitions.

Horaires : 14h à 16h.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

RDV : Maison d’accueil de la Réserve.

+33 5 58 72 85 76

dernière mise à jour : 2022-02-28 par