Visite guidée Marie Hart à travers la ville de Bouxwiller

2022-07-28 16:00:00 – 2022-07-28 Visite guidée « Marie Hart à travers la ville de Bouxwiller » En compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, découvrez la ville de Bouxwiller à travers les yeux de Marie Hart, romancière et poétesse née en 1856. Vous découvrirez les lieux qui lui sont liés et avec eux la passionnante histoire d'une femme de caractère ayant vécu l'époque de la Grande Guerre. Animation gratuite Durée : 1h30 Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu Lieu de départ : Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller

