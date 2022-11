Visite guidée : Marchés du centre-ville, hier et aujourd’hui Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire Alors que les préparatifs des fêtes de fin d’année débutent, parcourez les places commerciales de la ville, du marché aux poissons à la nouvelle Halle gourmande du quartier Coty. Entre produits locaux, évocation des marchés d’avant-guerre, architectures en béton emblématiques de la Reconstruction et rénovation urbaine, le parcours s’annonce savoureux ! Durée : 2h

Réservation obligatoire.

maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 35 22 31 22

