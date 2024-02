VISITE GUIDÉE Manufacture Robert Four Aubusson, vendredi 16 février 2024.

Claire, guide conférencière, vous dévoile tous les secrets de la manufacture Robert Four et vous fait pénétrer dans les ateliers où s’affèrent les petites mains qui donnent vie au tapisseries et tapis d’Aubusson.

Réservation 06 21 25 98 79 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 10:30:00

fin : 2024-02-16

7 Rue Madeleine

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

