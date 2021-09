VISITE GUIDEE MANUFACTURE NATIONALE DE LA SAVONNERIE Lodève, 30 septembre 2021, Lodève.

VISITE GUIDEE MANUFACTURE NATIONALE DE LA SAVONNERIE 2021-09-30 14:00:00 – 2021-09-30 15:15:00

Lodève Hérault

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la « Savonnerie ». Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines. Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la « Savonnerie ». Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République.

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la « Savonnerie ». Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines. Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

MUSEE DE LODEVE

dernière mise à jour : 2021-09-22 par