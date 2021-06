Visite guidée Manufacture du Grenat, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Prades.

La Manufacture du Grenat : un bijou ! Savez-vous comment sont fabriqués les Joyaux Catalans ? Quel travail est nécessaire pour créer ces bijoux d’exception ? La Manufacture du Grenat vous ouvre ses portes et vous dévoile tous ses secrets ! Vivez une expérience rare : entrez dans le monde de la joaillerie ! La Manufacture du Grenat, entreprise familiale fondée en 1945, organise des visites, où vous découvrirez l’histoire du Grenat Catalan, la spécificité des techniques de fabrication et les différentes étapes à réunir pour créer ces bijoux traditionnels catalans. Une visite vivante, pédagogique et interactive, qui allie modernité et contacts humains : hologramme, vidéo, présence et explications de M. Privat père ou fils vous permettront de mesurer ce très remarquable et unique savoir-faire. La Manufacture a obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) qui distingue des entreprises Françaises aux savoir-faire d’excellence ! Vous assisterez, en direct, devant les ateliers, au travail des artisans d’Art. Ils vous montreront toutes les étapes de la fabrication, puisque la Manufacture du Grenat réalise ses bijoux de A à Z dans ses murs. Ils répondront à vos questions et partageront avec vous la passion de leur métier ! Toute l’année !

Visitez un Pôle d’excellence classé au Patrimoine Vivant. Cette visite guidée de 50 minutes, unique en France, vous ouvre les portes du monde secret de la Joaillerie Catalane.

