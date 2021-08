Pont-de-Ruan Manoir de Vonnes Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan Visite guidée Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Visite guidée Manoir de Vonnes, 18 septembre 2021, Pont-de-Ruan. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Vonnes Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 18 ans / Accueil en continu / Groupe formé à l’arrivée des visiteurs / Durée: 40min

Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir, les cheminées et les lucarnes richement sculptées et vous laissent parcourir les jardins et les terrasses surplombant la vallée de l’Indre. Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

