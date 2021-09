[Visite guidée] Manoir d’Ango Varengeville-sur-Mer, 24 septembre 2021, Varengeville-sur-Mer. [Visite guidée] Manoir d’Ango 2021-09-24 11:30:00 11:30:00 – 2021-09-24 Manoir d’Ango / Route de la Cayenne

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Découvrez au cours d’une visite guidée le Manoir d’Ango, joyau de la Renaissance italienne en Pays normand. Vous pourrez observez ce monument unique, avec son exceptionnelle architecture de la Renaissance italienne, son pigeonnier, qui passe pour le plus beau de France, son site, son parc…

Il fut l’un des premiers monuments classé monument historique en 1862 et figure parmi les cent monuments reproduits dans le parc “La France Miniature” (Yvelines).

contact@manoirdango.fr +33 2 35 83 61 56 https://manoirdango.com/

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Manoir d'Ango / Route de la Cayenne Ville Varengeville-sur-Mer lieuville 49.90088#0.99992