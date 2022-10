Visite guidée – Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Venez découvrir la Maison Saint-Yves avec sa chapelle Art déco d’inspiration bretonne et ses mosaïques d’Isidore Odorico, les fresques de Xavier de Langlais, sa crypte, sa médiathèque et sa salle d’exposition avec une exposition temporaire sur la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc. maisonsaintyves@diocese22.fr +33 2 96 68 13 40 https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves/ Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

