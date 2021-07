Visite guidée : Maison Saint-Yves – Chapelle et crypte Art déco Saint-Brieuc, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée : Maison Saint-Yves – Chapelle et crypte Art déco 2021-07-27 – 2021-07-27 Chapelle Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Construit en 1927 par Georges-Robert Lefort, l’ancien Grand séminaire a été un haut lieu du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.

Ce bâtiment a accueilli durant 40 ans des centaines de jeunes séminaristes qui y ont vécu et étudié. Entièrement restructuré en 2017, l’ancien grand séminaire devient aujourd’hui la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville. Sa chapelle de style Art-Déco est un véritable joyau : mosaïques d’Isidore Odorico, peintures à fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. Découvrez également la crypte et les fresques peintes par Xavier de Langlais.

Une nouvelle page s’ouvre pour ce monument à l’intérêt patrimonial singulier, fruit des recherches architecturales de L entre-deux-guerres inspirées par l’Art déco et des initiatives celto-bretonnes des Seiz Breur.

maisonsaintyves@diocese22.fr +33 2 96 68 13 40

